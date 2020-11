Inter, Sanchez lascia anzitempo l'allenamento col il Cile, condizioni da valutare

INTER

Ci risiamo? E' ancora presto e può essere che si tratti solo di un falso allarme o semplicemente di una decisione dettata da estrema cautela. Fatto sta che Alexis Sanchez ha interrotto ieri anzitempo la seduta di allenamento con il Cile e, secondo quando scrivono oggi in Sudamerica, sulle sue condizioni fisiche c'è un po' di apprensione, tanto che tra oggi e domani verrà visitato per capire di cosa si sia effettivamente trattato. Per ora l'attaccante dell'Inter, designato a indossare la fascia di capitano nel match contro il Perù valevole per le qualificazioni ai Mondiali delle 2022 è solo sotto osservazione e non si esclude anche la sua presenza in campo nella notte tra venerdì e sabato. Tuttavia, proprio alla luce di quanto successo nella scorsa trasferta cilena ad ottobre, in casa Inter c'è massima attenzione sull'evolversi della situazione.

Proprio un mese fa Sanchez era infatti rientrato dagli impegni con la sua Nazionale con un affaticamento muscolare che lo aveva fortemente condizionato contro il Milan prima e contro il Borussia M'Gladbach poi, costringendolo infine a fermarsi per rientrare solo nella trasferta di Champions a Madrid. Titolare a Bergamo contro l'Atalanta (anche grazie alle precarie condizioni di Lukaku), Sanchez stava così progressivamente recuperando una condizione accettabile: un nuovo stop, proprio ora, sarebbe una brutta tegola per lui e per l'Inter. E per Antonio Conte che aveva chiesto ai suoi giocatori massima attenzione. Ma forse proprio di questo si tratta, di una estrema ma necessaria cautela. Lo si saprà solo nelle prossime ore.