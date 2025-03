Inter, polverizzati in meno di un'ora i biglietti nel settore ospiti dell'Allianz Arena

Sale la febbre per i quarti di Champions. La disponibilità di biglietti per il settore ospiti dell’Allianz Arena di Monaco di Baviera per la gara di andata tra il Bayern Monaco e l’Inter è andata esaurita in meno di un’ora. Il club nerazzurro infatti aveva messo in vendita i tagliandi (50 euro) a partire dalle ore 10 di oggi, martedì 18 marzo, ma già prima delle 11 sul sito della società nerazzurra compariva il messaggio “disponibilità esaurita” per i circa 3.200 posti del settore ospiti dell’impianto tedesco.