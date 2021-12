Inter, per Correa distrazione muscolare ai flessori: l'argentino torna nel 2022

INTER

Il problema alla coscia sinistra verrà rivalutato settimana prossima ma è da escludere un recupero prima di Natale

Joaquín Correa tornerà in campo alla ripresa del girone di ritorno del campionato nel prossimo mese di gennaio. L'attaccante argentino, infortunatosi sabato sera nel corso del secondo tempo del match contro la Roma, si e sottoposto oggi a risonanza magnetica presso l'Istituto Clinico Humanitas di Rozzano: l'esame - come recita il comunicato diramato dall'Inter - ha evidenziato "una distrazione muscolare ai flessori della coscia sinistra. Il giocatore verrà rivalutato la prossima settimana". Si tratta quindi come temuto di una lesione che necessita nella migliore delle ipotesi di 20/25 giorni di recupero: il suo rientro è così ipotizzabile solo per la ripresa post-natalizia.

Per quanto nel comunicato dell'Inter venga riportato che il giocatore verrà sottoposto a nuovi accertamenti la settimana prossima, il tipo di lesione porta a escludere che sia possibile rivederlo in campo nelle ultime tre partite del girone d'andata contro Cagliari, Salernitana e Torino. Da qui alla sfida coi granata che il 22 dicembre chiuderà il 2021 nerazzurro mancano ancora due settimane e mezza ma se anche la situazione dovesse progredire per il meglio, non ci sono comunque i tempi tecnici per poter recuperare da una distrazione muscolare che normalmente (anche se il comunicato non specifica quanto grave sia la lesione) necessita di almeno 20/25 giorni per essere superata. A questo si aggiunga l'inutilità di rischiare un rientro affrettato, tenuto conto che alla ripresa dopo la pausa l'Inter dovrà affrontare prima il Bologna e poi, soprattutto, Lazio e Atalanta con in mezzo la finale di Supercoppa Italiana con la Juve.