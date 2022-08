Inter, per Brozovic non sono previsti esami strumentali: oggi il punto ad Appiano

INTER

Inizia la settimana che porta all'esordio di Lecce: Inzaghi conta di ritrovare il regista croato

© Getty Images Come sta Marcelo Brozovic? La risposta alla domanda che si fanno tutti i tifosi interisti all'inizio della settimana che porta all'esordio in campionato contro il Lecce può arrivare già oggi pomeriggio quando la squadra tornerà a lavorare alla Pinetina. Per ora nulla è cambiato rispetto a sabato: Simone Inzaghi conta di avere a disposizione il croato ma è chiaro che il cauto ottimismo del tecnico dell'Inter dovrà essere adesso supportato dai fatti. Sinora non sono stati predisposti esami strumentali e solo nel caso il fastidio accusato venerdì scorso fosse oggi ancora presente si procederà con dei test più approfonditi.

La centralità di Brozovic nell'assetto tattico dell'Inter è quanto mai chiara, anche se la presenza di un suo sostituto naturale offre quest'anno ad Inzaghi una carta in più da giocare. Per quanto sottotono contro il Villarreal (come del resto anche Barella e Calhanoglu) Asllani ha dimostrato in questo precampionato di essere pronto a giostrare da regista di un'Inter che a sette giorni dal via deve in ogni caso ancora aggiustare e oliare molti meccanismi. Dalla difesa alle fasce, Inzaghi ha una settimana di lavoro per trovare anche quel pizzico di brillantezza atletica in più che nell'ultimo test-match è invece completamente mancata. Mercoledì è prevista l'ultima partitella di questo pre-campionato alla Pinetina: la presenza o meno di Brozovic potrà dire molto sull'Inter che vedremo a Lecce.