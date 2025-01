Inter, Pavard: "Favoriti in Champions? Obiettivo arrivare fino in fondo ma presto per dirlo"

"Inter favorita in Champions? È presto per dirlo, domani abbiamo una partita per entrare tra le prime otto che vogliamo vincere. L'obiettivo è arrivare fino in fondo, ma senza mettere pressioni". Così il difensore francese Benjamin Pavard alla vigilia di Inter-Monaco in Champions League. "Siamo tranquilli, abbiamo gente che usa gli stessi meccanismi da anni e anche io, pur essendo qui da un anno, ho meccanismi rodati. Il Monaco è un buon avversario, ma ci siamo preparati e daremo tutto per vincere domani", ha aggiunto. (Qui le parole integrali)