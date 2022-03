Inter, paura per Onana: auto distrutta ma il futuro portiere nerazzurro è illeso

L'INCIDENTE

Brutto incidente in auto in Camerun nelle prime ore della mattina

Tanta paura ma per fortuna nessuna grave conseguenza. Questa mattina, in Camerun, sulla strada che congiunge Yaoundé e Douala Andre Onana, portiere dell'Ajax preso a parametro zero dall'Inter, è stato protagonista di un incidente d'auto spaventoso da cui però è uscito illeso. Completamente distrutta invece la sua vettura, una Ranger Rover, nello scontro con un altro suv. Secondo le prime notizie, anche gli occupanti dell'altro veicolo non avrebbero riportato lesioni gravi. twitter

In un comunicato, la Federcalcio camerunese ha detto che Onana alla fine si è unito alla squadra di Douala dopo l'incidente e che sta "bene". Il portiere dell'Ajax dovrebbe comunque sottoporsi a un esame precauzionale in ospedale. L'emittente nazionale Crtv ha pubblicato intanto le immagini di quello che ha detto essere il luogo dell'incidente. Si vede un Suv Range Rover e un altro veicolo con le estremità' anteriori schiacciate dopo quella che sembra essere una collisione frontale. Non è chiaro se il 25enne Onana stesse guidando o fosse un passeggero della Range Rover. Onana si trova attualmente in Camerun per disputare i playoff mondiali: per i Leoni Indomabili il primo impegno è in casa venerdì prossimo contro l'Algeria e il ritorno martedì.