Inter-Parma, la nuova regola sul rigore: Pio a terra e out 1', ma avrebbe potuto calciare

Se non fosse che nel frattempo il direttore di gara è stato richiamato dal Var e ha concesso il penalty dopo la revisione al monitor. Cosa sarebbe successo se Pio Esposito fosse stato l'uomo deputato a calciare il rigore al posto di Calhanoglu? In quel caso, è previsto esplicitamente uno "strappo" alla regola del minuto fuori dal campo dopo le cure mediche. Il calciatore sarebbe potuto andare sul dischetto dopo aver comunicato all'arbitro l'intenzione di incaricarsi della battuta.