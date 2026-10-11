Inter-Parma, la nuova regola sul rigore: Pio a terra e out 1', ma avrebbe potuto calciare

11 Ott 2026 - 12:42
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Il rigore di Inter-Parma di ieri sera poteva portare all'applicazione di una nuova norma arbitrale. Come? Tutto parte dal contatto tra Diego Carlos e Pio Esposito, per cui l'arbitro Bonacina non ha fischiato il rigore in campo. L'attaccante dell'Inter è rimasto a terra e, come prevedono le nuove linee guida, è stato poi medicato a bordo campo e avrebbe dovuto aspettare un minuto prima rientrare nel terreno di gioco

Se non fosse che nel frattempo il direttore di gara è stato richiamato dal Var e ha concesso il penalty dopo la revisione al monitor. Cosa sarebbe successo se Pio Esposito fosse stato l'uomo deputato a calciare il rigore al posto di Calhanoglu? In quel caso, è previsto esplicitamente uno "strappo" alla regola del minuto fuori dal campo dopo le cure mediche. Il calciatore sarebbe potuto andare sul dischetto dopo aver comunicato all'arbitro l'intenzione di incaricarsi della battuta. 

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