Inter, oltre a Investcorp ora rispunta l'interesse di Radrizzani

Ci sarebbe anche il patron del Leeds Andrea Radrizzani tra gli imprenditori che stanno prendendo in considerazione ll'ipotesi di presentare un’offerta per acquistare l’Inter dalla famiglia Zhang. Come riportato infatti da Bloomberg, la Aser Ventures dell'uomo d'affari italiano è tra gli investitori che stanno interessandosi al futuro dei nerazzurri. Nel darne notizia, l'emittente newyorkese riporta anche ovviamente l'interesse di Investcorp, il fondo del Bahrein che starebbe lavorando per creare un consorzio di investitori capace di rilevare le quote in mano a Suning.