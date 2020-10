Inter, oggi il secondo tampone per Skriniar: rischia la quarantena in Slovacchia

INTER

La positività di Milan Skriniar preoccupa ovviamente l'Inter e Antonio Conte. Lo slovacco, al pari di Bastoni (l'altro difensore nerazzurro risultato positivo al Covid-19) è asintomatico ma rischia di dover osservare il periodo di quarantena non in Italia ma in Slovacchia, dove attualmente si trova e dove oggi attende l'esito del secondo tampone a cui si è sottoposto. In ogni caso per lui come per Bastoni (che oggi lascerà il ritiro dell'Under 21 a Tirrenia per fare ritorno a casa ed iniziare il suo periodo di isolamento) è scontato il forfait nel derby con il MIlan del 17 ottobre ed altrettanto annunciata anche l'assenza nel primo impegno in Champions contro il Borussia Moenchengladbach del 21 ottobre.

Un problema non da poco per Conte che si trova cos' il reparto difensivo dimezzato, con i soli De Vrij e Ranocchia centrali di ruolo abili e arruolabili più gli adattabili (e già più volte utilizzati in quella posizione) D'Ambrosio e Kolarov: saranno proprio questi ultimi due a sostituire Skriniar e Bastoni, giostrando rispettivamente sul centrodestra e sul centrosinistra.

Tutto questo in una settimana in cui le Nazionali hanno portato lontano dalla Pinetina metà della rosa nerazzurra e la situazione viene monitorata costantemente con particolare apprensione. Ad Appiano Gentile sono rimasti solo Handanovic, Radu, Padelli, Ranocchia, Darmian, Nainggolan, Gagliardini e Young. Tutti sono stati sottoposti ieri ad accertamenti e il programma di allenamento (in via precauzionale niente sedute di gruppo, ma solamente individuali) è stato rimodulato proprio in virtù delle positività accertate di Bastoni e Skriniar. Non è scattato l'isolamento fiduciario, ai giocatori è consentito solo lo spostamento casa-lavoro ma la situazione potrebbe cambiare nei prossimi giorni in base ai risultati dei prossimi tamponi..