Inter, oggi cda straordinario con Zhang per fronteggiare il futuro del club  

Dalla Fiorentina alla Juve il passo è breve: una manciata di ore per riprendersi dalle fatiche del Franchi e proiettarsi sulla sfida cruciale di domenica sera a San Siro. Oggi l'Inter torna così al lavoro, per forza di cose con uno scarico post-partita dopo i 120 minuti intensissimi in Coppa Italia. Ma oggi, per l'Inter, è anche soprattutto il giorno in cui i vertici nerazzurri tornano a confrontarsi sulla situazione societaria: un cda straordinario con il presidente Steven Zhang collegato in videoconferenza dalla Cina per fare il punto sulle turbolenze economiche-finanziarie che oltre a frenare ogni investimento nell'immediato promettono nel futuro prossimo, molto prossimo, un cambio di proprietà.

Che una trattativa sia in corso lo ha ammesso anche il dg nerazzurro Beppe Marotta quando nell'immediata vigilia della sfida con la Fiorentina ha dichiarato che Suning sta valutando opportunità nell'interesse del club. E queste opportunità, si sa, portano al fondo BcPartners che ha già avviato la due diligence (l'analisi dei conti). Insomma, la trattativa è in corso, si lavora sul valore della società, sul prezzo e sulle quote da rilevare. Inizialmente la proprietà cinese ragionava infatti sull'ingresso di nuovi soci di minoranza, ora invece si discute sulla cessione di quote di maggioranza. Di certo serviranno settimane per arrivare a un eventuale (ma quanto mai probabile) closing, anche perché da ambienti finanziari filtra l’esistenza di altri fondi interessati al club e pronti a farsi avanti. Di tutto questo si discuterà però nel cda di oggi, con il campionato e la Juve sullo sfondo e la necessità (e speranza) che la squadra si isoli e non risenta delle incertezze societarie.