Inter, nessun allarme per Bastoni: con il Bayern Monaco ci sarà

Allarme rientrato per Alessandro Bastoni che ieri a Parma è uscito dal campo al termine del primo tempo con l'Inter avanti di due gol. L'immagine di lui in panchina con il ghiaccio sul ginocchio sinistro ha allarmato tutti i tifosi nerazzurri in vista del match di Champions Legue di martedì 8 aprile contro il Bayern Monaco per l'andata dei quarti di finale, ma da Appiano Gentile arrivano notizie confortanti: il difensore oggi ha svolto una seduta defaticante con il resto dei giocatori impegnati ieri in Emilia.