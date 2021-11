Inter-Napoli, occasione d'oro in vetta: Inzaghi per accorciare, ma Spalletti tenta la fuga

VERSO IL BIG MATCH

La sconfitta del Milan ha aperto un nuovo scenario per entrambe le formazioni, i punti in palio sono ancora più pesanti

Inter-Napoli, terza in inseguimento contro la prima della classe in fuga, non aveva bisogno di extra motivazioni per essere preparata, ma la sconfitta del Milan sul campo della Fiorentina ha aperto nuovi scenari da non lasciarsi sfuggire tanto per i nerazzurri quanto per i partenopei. Simone Inzaghi ha la possibilità di accorciare di tre lunghezze sui due battistrada in un colpo solo, mentre Spalletti - vincendo, o almeno non perdendo a San Siro - allungherebbe in vetta lasciando l'Inter a debita distanza.

Proprio l'occasione di accorciare notevolmente la distanza con le prime dovrebbe dare più coraggio all'Inter rispetto ai primi big match in questo campionato, con la squadra nerazzurra che non è ancora riuscita a ottenere un successo negli scontri diretti. Inzaghi però si ritrova a fare i conti con i tanti dubbi legati ai reduci dagli impegni con le nazionali, soprattutto i sudamericani, oltre ad aver perso per infortunio sia De Vrij che Sanchez. In attacco l'unico senza particolare problemi è Correa mentre sia Dzeko che Lautaro stanno facendo i conti con degli acciacchi che non hanno permesso loro di sfruttare al meglio i giorni di allenamento prima della partita.

Al centro della difesa toccherà a Ranocchia, mentre in mezzo al campo con Barella che deve ritrovare la lucidità dei tempi migliori, sarà ancora Calhanoglu a prendere per mano la squadra al fianco di Brozovic anziché Vidal. Sugli esterni confermatissimi Darmian e Perisic con Dimarco e Dumfries pronti a dare forze fresche alla squadra nella ripresa.

Proprio sulle corsie laterali si giocherà buona parte della sfida, come indicato da Spalletti e a suo modo anche da Inzaghi alla vigilia. Due moduli diversi, ma soprattutto due modi di interpretare la fase offensiva tutt'altro che simili rendono questa sfida interessante anche dal punto di vista dei due tecnici. Il Napoli ha perso Politano positivo al Covid, una pedina importante nello scacchiere azzurro che costringerà il tecnico toscano a rivisitare qualcosa là davanti. Elmas è in grande forma e sulla destra potrebbe giocare lui anziché Lozano per aiutare anche in fase difensiva contro Perisic. Il pericolo numero uno per Ranocchia e compagni però sarà Osimhen a cui andrà tolto spazio abbassando il baricentro della squadra per poi ripartire, almeno dal punto di vista dell'Inter.

Vincere a San Siro però per il Napoli vorrebbe dire fuga a +3 dal Milan ma soprattutto a +10 dall'Inter terzo, e un chiaro - chiarissimo - messaggio al resto della ciurma in chiave scudetto. Anche un pareggio però avrebbe sicuramente un forte impatto su morale e ambizioni della banda Spalletti, atteso da ex a San Siro.