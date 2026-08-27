Inter, musica e parole di Andy Diouf: "Chivu fondamentale per i giovani, Ronaldo ed Eto'o miei idoli nerazzurri"

"Mi sento bene nel nuovo ruolo, lavoro duro in ogni allenamento perché non è semplice giocare a tutta fascia. Quando vado in campo provo a fare il mio gioco e mettere in mostra le mie abilità, mi diverte molto. Il soprannome “Il calcio”? Non l’ho inventato io, ma è divertente. Ho tanti idoli nella storia dell’Inter, come Ronaldo o Eto’o. Noi giochiamo per vincere, vogliamo vincere di nuovo lo Scudetto e la Coppa Italia e fare del nostro meglio in Champions League. Il mister è molto importante per i più giovani, anche in allenamento avere uno come Chivu è fondamentale. Non so se la mia passione per il ping pong mi aiuti in campo, però giocarci sia nella pre-season che a casa con i miei amici mi diverte molto".