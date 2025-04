Inter, Mourinho: "Col Barca la sconfitta più bella della mia carriera"

Jose Mourinho ritorna ai suoi anni di successi all'Inter. In particolare, il tecnico portoghese è stato intervistato dalla BBC nell'ambito di un documentario intitolato "Come vincere la Champions League". "Giocare in 10 a Barcellona diventa epico. Ci vogliono degli eroi. Bisogna tirare fuori il meglio da tutti. Penso di essere stato brillante nel modo in cui ho organizzato la squadra. Ci siamo difesi con tutte le nostre forze: con il cuore, con l'anima. Questa è la sconfitta più bella della mia carriera. Abbiamo dato tutto. Abbiamo perso 1-0. Ma siamo arrivati ​​in finale." Poi, l'attuale allenatore del Fenerbahçe ha parlato anche del suo addio-lampo dopo la finale di Madrid: "Sono scappato, sono andato all'autobus per salutare e non ho nemmeno stretto la mano a nessuno", racconta Mourinho. "Volevo scappare. Penso che se fossi salito sull'autobus, se fossi tornato con loro a Milano, se fossi entrato in un San Siro pieno, se avessi visto il Duomo pieno di gente, credo che non sarei andato al Real Madrid: l'emozione me lo avrebbe impedito. Ma volevo andare. Era il momento giusto. Dovevo scappare".