L'Inter Miami di Beckham inizierà a giocare in MLS nel 2020, ma dopo i problemi superati negli anni prima dell'annuncio ufficiale, ne è sorto uno importante per quanto riguarda lo stadio in costruzione da 25mila posti. Il sito su cui è prevista la costruzione - come riporta MLSSoccerItalia.com - è inquinato e presenta tracce di arsenico, bario e piombo ben oltre il limite del consentito. Per questo i lavori sono fermi e la società della Florida si è detta disponibilie a pagare la bonifica, sempre se verrà giudicata fattibile.