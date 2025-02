Inter, Marotta: "Serve riforma calendari, stress agonistico esasperato"

"Il sapore di un derby è molto diverso dalle altre partite, l'aspetto motivazionale ha un ruolo importante. La classifica non conta e i 16 punti di differenza non si sentiranno. Noi vogliamo riscattare le ultime due sconfitte e vincere". Così il presidente dell'Inter Beppe Marotta prima del derby contro il Milan. "Il calendario? Da qualche anno c'è uno stress agonistico esasperato tra le squadre che giocano le coppe europee e forniscono le Nazionali di giocatori. C'è bisogno di una riforma. Ricordiamo che noi e la Juve parteciperemo anche al Mondiale per club", ha aggiunto Marotta a Sky a proposito del malcontento di Inzaghi sulla data della prossima gara di Coppa Italia dei nerazzurri. Sul ritorno di Calhanoglu, infine, Marotta ha detto: "Sicuramente è a posto, gli mancherà un po' di condizione ma la troverà in partita".