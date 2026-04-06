Inter, Marotta ringrazia i tifosi: "Ieri lo stadio ribolliva di passione. Continuiamo così, uniti e determinati"

"Grazie a tutti i nostri tifosi per il sostegno e la passione che avete dimostrato e che dimostrate ogni giorno. Ieri tutto lo stadio era uno spettacolo, ribolliva di passione nerazzurra. Continuiamo così, uniti e determinati, per raggiungere insieme nuovi traguardi. Forza Inter!". Questo il messaggio di ringraziamento dell'Inter e del suo presidente Beppe Marotta ai sostenitori nerazzurri che nella serata di Pasqua ha riempito San Siro per l'importante sfida contro la Roma. Erano precisamente 75.267 gli spettatori sugli spalti.