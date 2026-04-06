Milan, Tare: "Il futuro di Leao? Per quel che so ha un contratto di altri due anni"

06 Apr 2026 - 20:37
© Getty Images

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"Leao? Le qualità sue sono fuori discussione, il suo problema sono stati i tanti infortuni che ha avuto in questa stagione, che non lo hanno lasciato esprimere al meglio. Adesso viene da due settimane fermo, ha fatto gli ultimi tre giorni di allenamento con la squadra, lo abbiamo portato in panchina perché è un giocatore importante che può fare la differenza a partita in corso. Futuro? Lui ha un contratto di altri due anni ed è un giocatore molto importante per il Milan". Così il ds del Milan Igli Tare a Dazn prima della sfida del Maradona contro il Napoli.

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