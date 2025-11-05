Inter, Marotta e l'acquisto di San Siro: "Giornata storica per l'Italia, nuovo stadio pronto entro il 2032"

A pochi minuti dal via del match contro il Karat Almaty, il presidente dell'Inter Beppe Marotta ha commentato l'acquisto di San Siro da parte del club nerazzurro e del Milan. "Oggi è una giornata storica per Milano, per le squadre milanesi e per tutta l'Italia, abbiamo segnato il passo con l'acquisizione di San Siro, questa è un'icona della nazione, la volontà è fare uno stadio che rispetti gli standard di modernità in termini di accoglienza, ospitalità, sicurezza e che rappresenti un punto di riferimento della zona riqualificando anche il quartiere. Questa operazione avrà il suo tempo ma rappresenterà qualcosa di straordinario a Milano e sarà un valore aggiunto per l'intera collettività".