Inter, Lukaku: "Non mi importa di essere capocannoniere, penso solo allo scudetto"

Romelu Lukaku: il ritorno all'Inter, le ambizioni personali, gli obiettivi di squadra, gli avversari da affrontare. E tanto altro. Il belga torna per la prima volta a parlare (a parte le brevi dichiarazioni post-ufficialità) dopo il suo agognato rientro alla "casa madre" e in attesa dell'intervista integrale - disponibile da mercoledì su DAZN - eccone dunque un breve - ma significativo - stralcio: "Gli attaccanti (in Serie A, ndr) sono tutti forti, a me non importa della classifica marcatori, ve lo dico onestamente" le parole del belga. "Io penso solo allo scudetto, questa è la cosa più importante. Meglio se i gol arrivano, certo, ma l'Inter gioca per lo scudetto, non per gli obiettivi individuali".