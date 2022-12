Inter: Lukaku e Onana saltano il Betis, Correa domenica in Qatar per tifare Argentina

© www.inter.it

Lukaku e Onana restano ad Appiano per continuare il lavoro atletico post Mondiale: per l'attaccante belga e il portiere camerunese, dunque, niente trasferta spagnola per l'amichevole di sabato contro il Betis Siviglia. Una assenza "programmata", nessuna sorpresa: entrambi si stanno allenando da giorni a pieno ritmo per ritrovare la miglior condizione in vista della ripartenza in campionato contro il Napoli e lo staff tecnico interista ha ritenuto più "produttivo" proseguire il lavoro di riatletizzazione (specie per Big Rom che in Qatar è tornato a giocare solo per pochi minuti dopo il doppio infortunio che gli ha fatto saltare l'intera prima parte di stagione dell'Inter) e posticipare il rientro in partita per il 22 dicembre, giorno dell'amichevole con la Reggina di Pippo Inzaghi (il 29 dicembre è invece in calendario l'ultimo test contro il Sassuolo). Contro il Betis, Simone Inzaghi dovrà fare a meno anche di Joaquin Correa (il problema al tendine che gli è costato il Mondiale è risolto, ma il Tucu deve lavorare ovviamente sulla condizione fisica), Danilo D’Ambrosio e Mattia Zanotti. A proposito di Correa, l'argentino dopo l'allenamento di domani volerà in Qatar: sfruttando la domenica libera ha deciso di non mancare all'appuntamento con la storia della sua Nazionale, a caccia del terzo trionfo mondiale nella finale contro la Francia.