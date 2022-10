Inter: Lukaku, ci siamo? Nuovi esami per il belga, Inzaghi lo vuole a Firenze

INTER

Il belga finalmente vicino al rientro in gruppo: in panchina al Franchi e pronto per il Viktoria

© inter.it Lukaku, finalmente! Salvo sorprese, che assumerebbero immediatamente le sembianze del caso, Big Rom questa settimana tornerà in gruppo e sabato sarà con la squadra a Firenze per il delicato match dell'Inter contro i viola. Nelle prossime ore l'attaccante belga si sottoporrà a nuovi accertamenti - esami strumentali per valutare la situazione dei flessori e test atletici per testare lo stato di forma fisico - che serviranno a dare il via libera: se lo aspetta in primis il giocatore e con lui i compagni di squadra e Simone Inzaghi che lo attendono ormai da cinquanta giorni. Lukaku si è fatto male in allenamento il 28 agosto, da lì un recupero che avrebbe dovuto riportarlo in campo dopo la pausa delle Nazionali di settembre ma che ha viva via subito rallentamenti e ritardi: evidentemente qualcosa nella ripresa è andato storto - pensando anche alle foto postate dal belga assieme a Calhanoglu nei giorni precedenti la ripresa contro la Roma in cui lui per primo si mostrava fiducioso sul rientro già contro i giallorossi - costringendo così Inzaghi ad affrontare il tour de force di ottobre con scelte forzate.

Il piano, al netto di nuovi inattesi stop, è quello di portare Lukaku in panchina a Firenze per concedergli qualche minuto in vista del match di Champions contro il Viktoria Plzen: un rientro fondamentale per permettere a Lautaro e Dzeko di rifiatare e utile per concedere a Inzaghi di variare l'assetto d'attacco negli appuntamenti successivi. Considerando anche la trasferta di Monaco di Baviera contro il Bayern - che potrebbe tuttavia essere anche ininfluente per il passaggio del turno in Champions se con il Viktoria arriveranno tre punti - in campionato ci saranno poi Samp, Juve, Bologna e Atalanta. Partite in cui Inzaghi - con l'esclusione di quella contro i blucerchiati - confida di poter riavere a disposizione anche Brozovic: per il croato il rientro dovrebbe essere fissato per il 6 novembre contro i bianconeri. Nell'immediato, invece, nessuna preoccupazione particolare per Dimarco (uscito per crampi contro la Salernitana) e Handanovic (alle prese con una lussazione a un dito). Entrambi sono abili e arruolabili per Firenze.