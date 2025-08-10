Logo SportMediaset
Calcio

Inter, Luis Henrique: "Voglio diventare un martello come Dumfries"

10 Ago 2025 - 11:32

Luis Henrique, esterno brasiliano arrivato dal Marsiglia, ha parlato delle sue prime settimane all'Inter: "Studio Dumfries, che ha una straordinaria forza: vorrei diventare un martello come lui. Ma mi piace anche partire da sinistra e accentrarmi per provare a essere più imprevedibile, Chivu mi dà libertà di dribblare, vuole che giochi il mio calcio e mi incoraggia a provare l’uno contro uno. La convocazione per il Brasile? Vorrei convincere Ancelotti, giocare nell'Inter mi dà vibilità" le parole alla Gazzetta dello Sport.

