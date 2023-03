Inter, lo Spezia apripista verso il Porto: due trasferte decisive per Inzaghi

INTER

I nerazzurri impegnati stasera contro i liguri: martedì tocca alla Champions in Portogallo

© Getty Images L'Inter apre stasera la giornata numero 26 contro lo Spezia. Di venerdì, perché poi martedì 14 c'è il Porto. Doppia trasferta, l'una e l'altra dal peso specifico non indifferente. In campionato perché il secondo posto va difeso, puntellato, consolidato. In Champions perché l'occasione di approdare tra le migliori otto d'Europa ha un grande valore tanto sportivo quanto economico. E le due cose ora come ora vanno di pari passo. Ma trasferta, quest'anno, per Inzaghi significa difficoltà. In Italia con grande evidenza. Al di là del recente ko del Dell'Ara, sono proprio i numeri lontano da San Siro a delineare la distanza epocale con il Napoli. Solo 17 i punti fatti, 5 sconfitte, 22 gol subiti sui 28 totali incassati: un "malessere" cui sinora non si è trovato rimedio, tra cali di tensione e prestazioni insufficienti che hanno così inevitabilmente condizionato il cammino e minato le ambizioni dei nerazzurri.

Oggi più che mai, allora, la direzione è una soltanto. La classifica pesa, eccome. Il morale pure. Di certo in questi dieci giorni a venire (mettiamoci dentro anche la Juve attesa a San Siro il 19) Inzaghi si gioca molto, se non tutto. Con lo scudetto indirizzato a Napoli, l'obiettivo primario è la qualificazione in Champions, quella che verrà si intende. Ma anche il passaggio ai quarti di finale ha grande importanza e valore, pari o forse ancor più di una seconda Coppa Italia consecutiva.

In Liguria, dunque, pochi calcoli. E scelte, così pare, non condizionate dal pensiero di Oporto. Anzi, propedeutiche alla sfida europea. La titolarità di Lukaku va letta in quest'ottica, più di quella probabile di Brozovic. Difficile riposi invece Lautaro, quindi in panchina dovrebbe sedersi Dzeko, il resto sono scelte annunciate, come la presenza di Gosens a sinistra con il recuperato Dimarco destinato oggi a subentrare. In difesa manca ancora Skriniar - il suo recupero è al momento l'incognita vera verso la Champions - tra i pali invece non dovrebbe esserci alcun avvicendamento. Onana non ha bisogno di tirare il fiato e riposare.