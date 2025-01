Inter, Lautaro: "Sto vivendo il mio momento peggiore ma mi sento bene"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Milan, Lautaro non si è nascosto: "All'inizio è stato difficile perché avevo riposato poco senza aver fatto una preparazione fisica come avrei voluto. Ho già vissuto momenti così, questo però secondo me è il peggiore. Ma comunque sono diverso perché mi sento bene e che sto tornando al livello di forma che voglio io. Anche se il gol non arriva sono sereno perché ci sono altri compagni che ci stanno pensando e la squadra sta facendo bene".