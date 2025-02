Col gol segnato ieri al Genoa Lautaro Martinez ha raggiunto quota 10 gol in Serie A: per la sesta stagione consecutiva l'argentino arriva in doppia cifra come reti segnate in campionato, è la prima volta per un giocatore straniero dell'Inter. Quello di ieri è il 113° gol in Serie A per Lautaro, che supera Boninsegna al sesto posto nella classifica dei migliori marcatori nerazzurri in campionato.