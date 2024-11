INTER, LAUTARO: "GOL? ERA ORA, MA CON 7' DI RECUPERO IL CALCIO SI FERMA"

Lautaro Martinez sorride per aver ritrovato il gol a San Siro dopo 249 giorni di digiuno in campionato, ma ai microfoni di Dazn è anche nervoso per i minuti finali: "Nel primo tempo zero minuti di recupero e nel secondo 7'? Dobbiamo migliorare tutti per andare avanti, se andiamo avanti così il calcio va avanti e noi ci fermiamo. Così non va, mi sono arrabbiato perché se vogliamo un calcio migliore dobbiamo metterci tutti del nostro. Non sono arrabbiamo per il gol subito, ci prendiamo questi tre punti e continuiamo a lavorare sul campo. Noi dobbiamo chiuderle prima, dobbiamo guardare avanti perché il campionato è lungo e dobbiamo crescere. Gol? Era ora, lavoro per la squadra e nel primo tempo ne avevo sbagliati due. È servito per portare punti a casa".