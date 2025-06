Inter, Lautaro e Barella: “Vicino al Messico, sarà emozionante e bello”

Intervistato da ESPN direttamente da Los Angeles, Lautaro Martinez si è già proiettato sulla sfida che darà il via al Mondiale per Club dei nerazzurri: “Sarà una bella partita in un ambiente caldo. Giocheremo in uno stadio importante e molto grande, il Messico è molto vicino a dove giocheremo. Sarà bello, più gente c’è e più la sfida diventa difficile e motivante. Speriamo di poter fare il nostro meglio”. Fa eco alle parole del capitano anche Nicolò Barella: “Quando abbiamo saputo del sorteggio, in spogliatoio abbiamo parlato di questa sfida. Ho contattato alcuni amici argentini che sono più abituati a giocare in un clima così caldo. Ci hanno trasmesso quelle che potranno essere le sensazioni. Ce la godremo al massimo, sarà emozionante e bello. Non conterà chi avrà più o meno tifosi, ma alla fine conterà solo chi avrà più voglia di vincere”.