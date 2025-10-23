Il Milan torna a sognare lo scudetto con Allegri: ecco cosa fanno i campioni del 2011

© Getty Images | Christian Abbiati (portiere): gestore di una concessionaria Harley-Davidson a Milano
Il tecnico toscano ha riportato i rossoneri in vetta alla graduatoria e punta nuovamente al titolo quattordici anni l'ultima vittoria. Una squadra che è rimasta nel cuore dei tifosi, ma che ha visto numerosi componenti cambiare vita