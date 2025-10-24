Logo SportMediaset

Calcio

Genoa, a Torino con un Messias in più

24 Ott 2025 - 08:05
© Getty Images

© Getty Images

Il rigore sbagliato da Cornet contro il Parma ha lasciato ancora a zero la casella delle vittorie in casa Genoa. Il pareggio con i ducali è stato visto come una sconfitta, complice anche la classifica, ma in casa Grifone si guarda già alla prossima sfida a Torino domenica all'ora di pranzo contro i Granata. Vieira potrà contare sul recupero di Messias che si è lasciato alle spalle l'affaticamento patito in Coppa Italia e si allena ormai dalla ripresa settimanale regolarmente con i compagni. Situazione differente per Nicolae Stanciu: il centrocampista nazionale rumeno è alle prese con una distrazione al bicipite femorale e lavora ancora a parte. Dunque, non sarà disponibile. Da valutare invece le condizioni del difensore Marcandalli che ha saltato la gara con il Parma per il riacutizzarsi di un affaticamento e in questi giorni alterna lavoro differenziato e con il gruppo. Verrà valutato quotidianamente e la decisione sarà presa solo all'ultimo. Non ci saranno squalificati ma oltre ad Ostigard anche Malinovksyi, ammonito domenica scorsa, è entrato in regime di diffida. Per entrambi al prossimo cartellino giallo scatterà la squalifica per un turno. A Torino il Genoa al di là della classifica non sarà comunque solo: sono già tremila i tifosi in possesso del biglietto per il settore ospiti e la prevendita prosegue ancora. 

