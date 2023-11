Inter: Inzaghi aspetta Lautaro e Thuram, Calhanoglu sotto osservazione

VERSO JUVENTUS-INTER

Il tecnico nerazzurro riavrà i sudamericani solo giovedì e seguirà con attenzione gli impegni di Francia e Olanda

© Getty Images Un po' acciaccati e certamente stanchi alla meta. L'avvicinamento a Juve-Inter avrebbe certamente potuto essere più semplice per Simone Inzaghi se non fosse finito nell'angolo lasciato libero dalle nazionali nel fittissimo calendario novembrino. Così, tra sera e notte, il tecnico nerazzurro osserverà con attenzione l'ultimo impegno dei suoi incrociando le dita prima del ritorno ad Appiano di tutta la rosa. Lautaro e Carlos Augusto saranno impegnati in Brasile-Argentina e rientreranno alla base solo giovedì, Dumfries e de Vrij nel match dell'Olanda contro Gibilterra, Thuram nella Francia contro la Grecia e Sommer con la Svizzera. Saranno loro gli osservati speciali, visto che la parte grossa del gruppo, in campo ieri sera con la Nazionale contro l'Ucraina, è uscita indenne, e felice, dall'ultima gara. Le eccezioni sono Bastoni, rientrato in anticipo per l'infortunio al polpaccio (l'esame di oggi ha confermato la lieve lesione, salterà sicuramente Juve e Benfica), e Calhanoglu, alle prese con una leggera forma influenzale.

Fatto sta che da domani Inzaghi potrà finalmente cominciare a preparare il match scudetto contro la Juve e valutare le condizioni di tutta la squadra. L'avvicinamento non sarà semplice, perché più del lavoro sul campo sarà importante il recupero fisico e mentale dei giocatori. A partire dagli azzurri, ovviamente motivati dalla qualificazione a Euro 2024, ma anche provati mentalmente da una partita, quella di Leverkusen, per ovvi motivi particolarmente stressante. Dal campo sono arrivati segnali confortanti soprattutto da Acerbi, Dimarco e Barella, molto positivi, ma lo stesso Frattesi, pur meno positivo di altre volte, non ha sfigurato. Sul fronte Italia, insomma, buone notizie.

Logico, in questo senso, che l'attenzione si sposti al Sudamerica e in particolare su Lautaro Martinez, impegnato in una gara complicata, e al solito molto combattuta, contro il Brasile. Nonostante la sconfitta contro l'Uruguay, l'Argentina è piuttosto serena nella corsa alla qualificazione al Mondiale, ma i verdeoro sono molto in ritardo in classifica e hanno assolutamente bisogno di punti. Insomma, anche se dubbi non potevano esserci, sarà gara vera. Da giovedì, poi, cominceranno il lavoro vero e una lunga settimana che si concluderà con l'impegno in Champions contro la Real Sociedad decisivo per la conquista dell'importantissimo primo posto nel girone. Dopo, solo dopo, Simone Inzaghi potrà fare i primi conti e capire se la sua Inter avrà dato la sterzata decisiva alla sua stagione oppure no.