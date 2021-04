Inter, il sindaco Sala: "Se Zhang garantisce che resta, nessun problema per il nuovo stadio"

Steven Zhang, presidente dell'Inter, è in arrivo a Milano. Così filtra, così pare che sia: giovedì dovrebbe essere il giorno per il ritorno dalla Cina, dove si trova dallo scorso autunno, per essere poi pronto a far visita alla squadra il giorno successivo, assistere sabato (da Milano) al match contro il Crotone e in caso di vittoria attendere poi l'Atalanta domenica pomeriggio per poter nel caso... Vabbè, tempo al tempo. Prima il rientro, poi il resto. Ritorno necessario anche per fissare finalmente dei paletti sicuri per il futuro, rispondere alle legittime richieste di chiarezza fatte pervenire da Conte e dal management nerazzurro e, una volta tanto, spiegare in definitiva quali siano le intenzioni di Suning. A scudetto acquisito sarà tutto più facile (forse), ma il dovere di farlo resta ugualmente pressante. Anche nei confronti delle istituzioni che hanno a che fare con il club nerazzurro, in primis il Comune di Milano. La questione stadio, per esempio, resta ancora in sospeso e il sindaco Sala, con grande tempismo visto l'annunciato rientro di Zhang, oggi ha riproposto il problema: "Se la proprietà dell'Inter mi viene a dire che manterrà il controllo della società per altri tre anni io non ho più problemi".