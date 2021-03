Inter, il "pericolo giallo" non spaventa Conte: a Parma giocano tutti i diffidati

NESSUN CALCOLO

Nessun pensiero alla successiva partita con l'Atalanta: in campo Barella, Brozovic, Bastoni e Lukaku

Partita dopo partita. Passo dopo passo. Nessun calcolo. E' come una finale. Eccetera eccetera... Quante volte abbiamo sentito queste frasi? Fatte, strafatte, eppure a volte anche sincere. E sicuramente sincere sono state le parole di Antonio Conte: lo conferma il fatto che anche contro il Parma scenderà in campo la miglior Inter possibile, senza turnover, senza tener conto del "pericolo giallo" che accompagna ormai da diverse settimane i diffidati Barella, Brozovic, Bastoni e Lukaku. All'Atalanta, attesa a San Siro lunedì 8 marzo, si penserà insomma da venerdì mattina, non prima. Se cambi ci saranno nell'Inter impegnata al Tardini, non saranno frutto di calcoli: vale a dire che Hakimi si riprenderà semplicemente il suo posto dopo il turno di stop per squalifica, che Sanchez potrebbe far rifiatare Lautaro (più che Lukaku) e che invece Vidal darà il cambio a Eriksen o a Barella solo a partita in corso.

Poi, è vero, ci sono ancora due giorni di lavoro per decidere la formazione ma Conte non ha intenzione di "smontare" il giochino che da un mese e mezzo ormai funziona quasi alla perfezione. Solo nelle ultime sette partite l'Inter ha infilato 6 vittorie e un pareggio, ha segnato 17 reti e ne ha incassata solo una. In generale ha il miglior attacco della Serie A, 60 gol realizzati, e la seconda miglior difesa (24 gol subiti contro i 20 della Juve) con una differenza reti che è però di gran lunga la migliore. Numeri che legittimano il primato in classifica, una vetta che Conte intende difendere, se non consolidare, step by step, continuando il cammino con il Parma. Senza calcoli, per ora almeno.