Inter, il calendario della Champions League: si parte al Bernabeu contro Mourinho

La Uefa ha diffuso i calendari della prima fase della Champions League: di seguito tutti gli appuntamenti dell'Inter con date e orari.
Prima giornata: 8 settembre Real Madrid-Inter ore 21
Seconda giornata: 13 ottobre Inter-Brugge ore 21
Terza giornata: 21 ottobre Inter-Shakhtar Donetsk ore 21
Quarta giornata: 3 novembre Feyenoord-Inter ore 21
Quinta giornata: 25 novembre Inter-Stoccarda ore 21
Sesta giornata: 9 dicembre Borussia Dortmund-Inter ore 21
Settima giornata: 19 gennaio Inter-Liverpool ore 21
Ottava giornata: 27 gennaio Slovan Bratislava-Inter ore 21