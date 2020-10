Inter, Icardi frena il rosso in bilancio: circa 100 milioni di perdite

Il cda dell'Inter, presieduto dal presidente Steven Zhang, ha dato oggi il via libera al bilancio della scorsa stagione: le perdite del club nerazzurro, in una annata pesantemente segnata dalla pandemia, si aggirano attorno ai 100 milioni di euro. I conti dovranno ora essere approvati dall’assemblea dei soci che è in programma, in via telematica, il prossimo 27 novembre. Un passivo pesante (le perdite registrate nel bilancio 2018/19 erano pari a 48 milioni) determinato in gran parte dal calo dei ricavi causati dalla crisi dovuta al Covid-19. A mitigare però il rosso (ricordiamo che l'Inter non ha usufruito della riduzione degli stipendi dei suoi dipendenti) la cessione di Icardi al Psg che ha fruttato una importante plusvalenza.