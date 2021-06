Inter: fissato per l'8 luglio il raduno ad Appiano Gentile

L'Inter campione d'Italia si appresta a tornare al lavoro: la società ha infatti ufficializzato stamani che la preparazione in vista della prossima stagione inizierà giovedì 8 luglio al Centro Sportivo Suning di Appiano Gentile. Un primo giorno di lavoro non certo a ranghi completi per il nuovo tecnico interista Simone Inzaghi che per forza di cose - tra competizioni internazionali e mercato - avrà a sua disposizione un gruppo che andrà definendosi giorno dopo giorno.