Inter, problema alla caviglia per Thuram: entra Arnautovic (che poi si fa male)

Simone Inzaghi costretto a operare il primo cambio forzato della partita al 28' del primo tempo di Inter-Fiorentina: contusione alla caviglia sinistra per Marcus Thuram, al suo posto Marko Arnautovic. Già nelle ore precedenti al match il francese non era al meglio tanto che si era parlato di un ballottaggio con Taremi. La sfortuna nel reparto offensivo nerazzurro in seguito colpisce pure Arnautovic, che al 76' lascia il campo proprio per l'iraniano a causa di un problema all'adduttore.