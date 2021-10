Inter, emozioni e dubbi per Inzaghi: prevale la prudenza per Lautaro e Correa

VERSO LAZIO-INTER

Per il match contro la Lazio l'unica certezza in attacco è al momento Dzeko

Fatte tutte le prove per sopperire a una loro eventuale assenza, Simone Inzaghi si prepara oggi (in serata) a riabbracciare i sudamericani, ultimi reduci del tour de force con le rispettive nazionali per le qualificazioni a Qatar 2022. Con Lautaro e Correa sono attesi direttamente a Roma anche Vidal, Sanchez e Vecino: aggregati al gruppo Inter che domani pomeriggio affronterà la Lazio ma con la sola eccezione degli argentini destinati certamente al riposo. Ma anche per il Toro e il Tucu è lecito usare il condizionale. Lautaro ha giocato 85 minuti anche nell'ultima uscita contro il Perù (segnando un gran gol e rimediando anche un pestone sulla caviglia), Correa non al meglio dopo l'affaticamento muscolare dei giorni precedenti lo ha sostituito nel finale: per prudenza, visti anche i prossimi impegni (Sheriff e Juve), dovrebbero entrambi partire dalla panchina.

Difficile che Simone Inzaghi, atteso nello stadio e contro la squadra che lo hanno consacrato da giocatore e lanciato da allenatore, si sbilanci oggi in conferenza stampa (parlerà alle 14.30), probabile però che possa dare qualche indicazione in più. Tutto lascia però supporre che non sceglierà la strada percorsa da Allegri un mese fa quando alla vigilia di Napoli-Juve decise di lasciare a casa tutti i sudamericani rientrati solo alla vigilia del match. In ogni caso, con Dzeko perno dell'attacco nerazzurro, restano valide le opzioni Perisic/Calhanoglu (più di Sensi al rientro dopo un altro mese di recupero post infortunio) nel ruolo di seconda punta o trequartista. Ogni scelta è però rimandata alla rifinitura (meglio, risveglio muscolare) di sabato mattina.