Denzel Dumfries ha parlato dopo la pesante sconfitta in finale di Champions League contro il Psg: "La verità è che loro sono stati migliori di noi, abbiamo sprecato una grande occasione ma ormai è andata così. Non siamo mai stati in partita, bisogna fare i complimenti agli avversari. Mi spiace per tutti: i tifosi e per il club".