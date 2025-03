Dopo soli 5 minuti dall'inizio del secondo tempo di Napoli-Inter, Simone Inzaghi ha dovuto sostituire Dimarco e Calhanoglu, entrambi per infortunio. Il centrocampista turco è stato cambiato per una contusione alla coscia destra, mentre l'esterno azzurro per una contrattura ai flessori della coscia destra. Entrambi da valutare per i prossimi impegni.