Inter, il vantaggio è rassicurante ma Chivu deve ascoltare i campanelli d'allarme

Qualche attenuante si può trovare. Mancavano, per esempio, tre giocatori che finora hanno garantito parecchi gol a questa squadra: Lautaro Martinez, Thuram e Calhanoglu. Fino a qualche giorno fa si diceva che: 1)Zielinski non aveva fatto rimpiangere Calha; 2)finalmente quest’anno l’Inter ha quattro attaccanti che possono alternarsi con profitto. Forse questa seconda affermazione è vera solo in parte, perché Bonny e Pio Esposito insieme non hanno funzionato come invece è successo quando i due sono stati accoppiati ai due teorici titolari.