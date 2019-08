"Abbiamo sofferto i primi 15 minuti, siamo andati in svantaggio subito e non è stato un buon inizio però ci siamo ripresi, ci siamo rialzati, abbiamo giocato a pallone e abbiamo fatto un bel gol, quindi siamo soddisfatti della prestazione". E' questa l'analisi del difensore dell'Inter Stefan De Vrij dopo la vittoria ottenuta ai rigori contro il Tottenham nella gara valida per l'ICC. "Abbiamo affrontato una squadra fortissima che è arrivata in finale di Champions, poi in questo stadio, con questa atmosfera davanti ai loro tifosi non è stato facile ma abbiamo dimostrato carattere e coraggio e che possiamo mettere in difficoltà tutti", ha aggiunto ai microfoni di Inter Tv.