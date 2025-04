Stefan De Vrij ha commentato lo 0-3 contro il Milan nel ritorno della semifinale di Coppa Italia: "La sconfitta fa malissimo, prima di stasera eravamo in corsa su tutti i fronti. Perdiamo l'occasione per vincere un trofeo, ma dobbiamo lasciarci tutto alle spalle perché c'è ancora tanto da fare in questa stagione. La partita è andata così, ma dobbiamo rimanere positivi anche se fa male".