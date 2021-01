Inter, Conte sorride: gli esami strumentali di Lukaku escludono lesioni muscolari

INTER

Nessuna lesione muscolare per Romelu Lukaku: la conferma è arrivata stamani dagli esami diagnostici cui si è sottoposto l'attaccante dell'Inter che domenica scorsa, al 75esmo minuto del match contro il Crotone, aveva chiesto il cambio per una contrattura al quadricipite della coscia destra. Il belga, dopo essersi sottoposto a terapie nella giornata di ieri, oggi ha svolto una seduta di allenamento leggera: non è ancora deciso se partirà o meno alla volta di Genova per la sfida contro la Samp, magari per accomodarsi in panchina, o se invece verrà comunque risparmiato per recuperare al meglio in vista delle sfide contro la Roma e poi, il 17 gennaio, con la Juve.

In ogni caso Conte ha lavorato a soluzioni alternative per far fronte alla assenza di Big Rom: in ballottaggio, al fianco di Lautaro, Perisic e Sanchez. A centrocampo Gagliardini potrebbe giocare al posto di Vidal. Per Sensi ancora impiego part-time.