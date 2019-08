Inter, Conte: "Sono arrivate buone risposte, scambio Lukaku-Dybala non so come finirà"

"Sono contento perché giocare in casa degli Spurs, dove l'intensità e la forza fisica sono le loro armi migliori insieme alla qualità dei giocatori, e riuscire a fare quello che di solito fanno loro è uno step importante. Abbiamo aggredito gli avversari, non abbiamo avuto paura e sono arrivate delle buone risposte". Il tecnico dell'Inter Antonio Conte è soddisfatto della squadra vista contro il Tottenham. "Questa partita è un ulteriore segnale che testimonia la volontà della squadra di migliorare e di crescere sotto l'aspetto della personalità", ha proseguito a Inter TV. Inter, vittoria di rigore sugli Spurs





























"Stiamo creando una buona mentalità nel gruppo, questi ragazzi hanno voglia di lavorare e questo è l'elemento principale, positivo e anche sorprendente. Stanno lavorando in maniera importante sia dal punto di vista tattico sia sotto l'aspetto atletico. Siamo solo ad agosto ma speriamo di andare avanti su questa strada - ha proseguito Conte - Politano? Matteo ha qualità, è un giocatore brevilineo, bravo nell'uno contro uno. Può fare bene, ha ripreso da poco ad allenarsi con noi, gli altri sono un po' più avanti a livello tattico nella fase di possesso e non possesso, ma è un giocatore che può dare il suo contributo da attaccante". E sul mercato, in conferenza stampa: "In rosa ci sono delle lacune, detto questo sono molto fiducioso che la società possa compattare la rosa nel miglior modo possibile. Se vado a vedere la cronologia del calciatore, sembrava in un primo momento che fosse fatta con l’Inter, in un secondo momento invece con la Juve, però la mia esperienza mi porta a dire che il mercato è strano e fino a quando un calciatore non firma e due società non si mettono d’accordo non puoi dire che lo hai preso. Oggi c'è una dato di fatto: che Lukaku sta lì. Lo scambio Dybala-Lukaku? Lo leggo sui giornali, onestamente non so come andrà a finire. Lukaku è un buon giocatore, un attaccante che in passato ho provato ad acquistare quando ero l'allenatore del Chelsea. Stiamo parlando di due grandi club, la Juventus e l’Inter, ma sinceramente non so come andrà a finire".