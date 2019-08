"La rincorsa è iniziata, c'è un gap nei confronti di due squadre che in questo momento è molto importante, però non vogliamo porci limiti e non voglio pormi limiti". Lo ha detto il tecnico dell'Inter Antonio Conte in conferenza stampa alla vigilia dell'esordio con il Lecce a proposito della distanza con Juventus e Napoli. "Solo il tempo potrà dire per che cosa lotteremo, di sicuro la cosa certa è che non dobbiamo lavorare bene - ha aggiunto - Dobbiamo lavorare meglio degli altri se vogliamo fare qualcosa di straordinario". Sul caso Icardi: "Ho grande rispetto nei confronti di tutti, posso dire che da parte mia non c'è nessuna turbativa. Stiamo lavorando in maniera seria, non ci sono situazioni di disturbo. Sapete la linea presa nei confronti del giocatore, da parte mia non c'e' nessuna turbativa".