Inter, con l'Atletico torna la coppia Lautaro-Thuram: a Madrid anche l'agente del Toro

VERSO ATLETICO-INTER

Inzaghi riflette ancora su chi schierare al centro della difesa e sulla fascia destra

© Getty Images Allenamento in tarda mattinata e poi partenza per Madrid con conferenza al Civitas Metropolitano di Simone Inzaghi intorno alle 19, quando gli ultimissimi dubbi di formazione che ancora aleggiano ad Appiano Gentile saranno già stati risolti dal tecnico nerazzurro. L'Inter che si gioca domani sera il passaggio ai quarti di finale di Champions è già comunque pressoché fatta, partendo dalla coppia d'attacco che torna a essere quella formata da Thuram e Lautaro (a proposito, a Madrid sarà presente anche Alejandro Camano, agente dell'argentino, occasione dunque per incontrare la dirigenza interista con la quale sta discutendo il rinnovo di contratto del Toro).

Le assenze di Arnautovic (rientrerà tra un mese) e Carlos Augusto (da valutare in vista del match contro il Napoli) privano Inzaghi di due giocatori che avrebbero comunque fatto ingresso in campo in corso d'opera: a sinistra, a centrocampo, sarebbe comunque rientrato dal primo minuto Dimarco. Per il resto, con Mkhitaryan, Calhanoglu e Barella intoccabili, a destra c'è Darmian (che a Bologna ha giocato l'intero secondo tempo spostandosi a sinistra al posto dell'infortunato Carlos Augusto) in vantaggio su Dumfries. In difesa, invece, rientra Pavard, con Bastoni a sinistra e al centro ballottaggio tra Acerbi e De Vrij. Indicazioni queste arrivate dal lavoro degli ultimi giorni che dovranno trovare conferma nella rifinitura odierna.