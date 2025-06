Inter, col Fluminense è allerta fulmini a Charlotte. Ma preoccupa più il caldo

Il regolamento dello stadio di Charlotte - il Bank of America Stadium - è stretto e parla chiaro: se le rilevazioni meteo avvertono la presenza di fulmini in un raggio di 8 miglia (12,7 km) allora scatta un protocollo (“Seek Cover Protocol”) che obbliga a sospendere l’evento in corso e a garantire una copertura e un riparo adeguati alle persone presenti all’interno dell’impianto mentre il campo e i posti a sedere vengono in gran parte evacuati. Il protocollo, che vale per eventi sportivi e non, resta in vigore finché, per un periodo di tempo stabilito, non vengono più rilevati fulmini.