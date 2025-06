Inter-Fluminense: Chivu recupera Thuram e spera in Pio Esposito

Marcus Thuram rispetta il programma previsto dallo staff medico dell'Inter per il recupero dal suo problema: il francese ha superato l'affaticamento ai flessori patito contro il Monterrey e si è allenato regolarmente mentre Davide Frattesi non dovrebbe essere ancora a disposizione di Cristian Chivu per la partita di lunedì sera, ottavi di finale del Mondiale per Club 2025, contro il Fluminense, diretta su Canale 5 alle ore 21.