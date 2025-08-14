Cagliari, Pisacane: "Crediamo nella Coppa Italia"

Dalla Coppa Italia vinta con la Primavera alla Coppa Italia dei "grandi": esordio ufficiale sabato per il nuovo tecnico del Cagliari Fabio Pisacane contro l'Entella (Unipol Domus, sabato ore 20.45). E sarà anche l'occasione per scoprire i nuovi acquisti rossoblù Mazzitelli, Folorunsho ed Esposito. E forse anche il turco Kilicsoy. Di fronte ai rossoblù l'Entella, già rodato dal 4-0 nel turno precedente con la Ternana. "Per noi è l'occasione per mettere in pratica le nostre idee. Sarà importante trovare la serenità giusta per capire quando sarà il momento migliore per verticalizzare. Rispettiamo l'Entella, ma noi siamo consapevoli di quello che sappiamo e dobbiamo fare. È stato un bel mese di lavoro, i ragazzi si sono allenati con intensità, attenzione, con voglia di crescere e questo ci rende fiduciosi: abbiamo disputato sei amichevoli e visto sia i progressi sia le cose che possiamo migliorare. Non posso fissare in percentuali la condizione della squadra e non voglio mettere le mani avanti: so solo che per quello che siamo in grado di dare, daremo il 100 per cento". Lo stadio probabilmente sarà pieno, grazie anche ai prezzi popolari: "Una responsabilità per noi, il nostro pubblico è la nostra forza in più".